﻿ В Египте найдены древние гробницы с десятками мумий, Mixnews.lv

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Несколько древних гробниц с примерно 40 мумиями обнаружены в провинции Минья в 250 км к югу от Каира, сообщает Ynetnews.

Вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.

Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Помимо человеческих останков в захоронениях были найдены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.

Некоторые артефакты сопровождены надписями на древнеегипетском языке.

Источник: Газета.ru