﻿ Увеличилось число жертв трагического ДТП под Калугой, Mixnews.lv

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Под Калугой в результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, в том числе четверо детей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Калужской области в воскресенье, 3 февраля, трагедия произошла на трассе Вязьма - Калуга в Бабынинском районе, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились более 40 человек, большинство из них - дети, сообщает Следственный комитет РФ. Число пострадавших превышает 30 человек, 21 из них доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг при перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в центральный аппарат СКР, отмечается на сайте ведомства.

В Калуге дети должны были участвовать в конкурсе в областной филармонии. Одной из причин ДТП стал занос, из-за которого водитель не справился с управлением, сообщили в областной пресс-службе УМВД.

_Источник: Deutsche Welle _