﻿ Увеличилось число жертв трагического ДТП под Калугой, Mixnews.lv

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Увеличилось число жертв трагического ДТП под Калугой (5)

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В мире | 3 февраля 2019 года, 17:38

Под Калугой в результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, в том числе четверо детей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Калужской области в воскресенье, 3 февраля, трагедия произошла на трассе Вязьма - Калуга в Бабынинском районе, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В автобусе находились более 40 человек, большинство из них - дети, сообщает Следственный комитет РФ. Число пострадавших превышает 30 человек, 21 из них доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг при перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в центральный аппарат СКР, отмечается на сайте ведомства.

В Калуге дети должны были участвовать в конкурсе в областной филармонии. Одной из причин ДТП стал занос, из-за которого водитель не справился с управлением, сообщили в областной пресс-службе УМВД.

_Источник: Deutsche Welle _

Комментарии 5
qwerty3 часа назад
Ты там бал и всё видел что бы кого нибудь обвинять лол?
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Патриот2 часа назад
Когда несёшь своего ребёнка, ни когда не будешь рисковать и сделаешь все чтобы ему не навредить. Не важно какие обстоятельства! А тут снег, лёд, и куча детей у тебя за спиной! Едь адыкватно или просто остановись! Я не тебе дибилу собрался чего-то доносить, людям которые перевозят особый груз.
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Патриот 3 часа назад
Да линчевать скота водилу! Не дрова же козел вёз, должен был понимать!!!! Выздоравливайте детишки, не надо умирать! Держитесь!
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