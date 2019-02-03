﻿ Трамп допустил возможность отправки военных в Венесуэлу, Mixnews.lv

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Трамп допустил возможность отправки военных в Венесуэлу (5)

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В мире | 3 февраля 2019 года, 18:49

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Президент США не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.

Также Трамп рассказал, что Николас Мадуро искал с ним встречи, но он отказался.

Источник: Газета.ru

Комментарии 5
Факт1 час назад
ещё одну страну хочет разорить. США это мировой агрессор, где они,там разруха, гос перевороты и гражданские войны
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Latviešu Patriots1 час назад
Piekrītu Tev! ASV kā lielvalsts
morālais pienākums ir atjaunot Venecuēlā demokrātiju!
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=1 час назад
Трамп поддержал Гуайдо, есть не более чем политический ход, направленный, опять же, на отстройку США от структурного управления миром. Заметим, что в условиях “шатдауна” кроме Трампа просто некому выражать официальную позицию США по данному вопросу. А согласно американскому законодательству, если работник пропустил выплату двух чеков, он считается уволенным. Весь Госдепартамент США де-юре оказался уволенным и должен заново писать заявления о приёме на работу. После заявления Трампа о поддержке самопровозглашённого президента Гуайдо сразу же всплыли списки тех, кто поддерживает Гуайдо в Венесуэле, то есть той части страновой элиты, которая является подпиндосниками . Около двух лет назад в Турции тоже прошёл “недопереворот”, который вскрыл всех явных и спящих агентов Госдепа США, после чего их начали также буквально по готовым спискам зачищать.
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