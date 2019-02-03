﻿ Трамп допустил возможность отправки военных в Венесуэлу, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Президент США не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.

Также Трамп рассказал, что Николас Мадуро искал с ним встречи, но он отказался.

Источник: Газета.ru