﻿ Трамп допустил возможность отправки военных в Венесуэлу, Mixnews.lv

Трамп допустил возможность отправки военных в Венесуэлу (5)
В мире | 3 февраля 2019 года, 18:49
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".
Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.
Президент США не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.
Также Трамп рассказал, что Николас Мадуро искал с ним встречи, но он отказался.
Источник: Газета.ru
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