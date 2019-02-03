﻿ Неизвестные похитили ястреба, охранявшего аэропорт Хитроу, Mixnews.lv

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Неизвестные похитили ястреба Майло, который охранял лондонский аэропорт Хитроу от других птиц, сообщает РИА "Новости".

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин подъехали к автомобилю, в котором находился ястреб, и разбили стекло, после чего вытащили птицу из машины.

Хозяйка ястреба сообщила, что отлучилась, чтобы зарегистрироваться в отеле. По ее словам, в момент происшествия Майло обеспокоенно махал крыльями. Кроме того, она добавила, что ястреб не станет брать еду у чужих людей.

"Все, что я хочу, это чтобы они вернули Майло до тех пор, пока не будет слишком поздно", — заявила она.

Женщина пообещала за возвращение ястреба вознаграждение в размере $1,3 тыс.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com