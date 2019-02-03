﻿ Опубликовано видео попыток врачей реанимировать Децла, Mixnews.lv

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Видеозапись, на которой врачи скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) была опубликована на сервисе YouTube.

На кадрах видно, что исполнитель лежит на полу, в то время как врачи оказывают ему помощь, в том числе делают непрямой массаж сердца.

Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет в ночь на воскресенье, 3 февраля, после концерта в одном из Ижевских клубов.

По предварительным данным, рэпер умер из-за проблем с сердцем. При этом концертный директор музыканта подчеркивал, что Децл не жаловался на плохое самочувствие.

Источник: Газета.ru

Фото: скриншот из видео