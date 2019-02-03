﻿ Британские ученые выяснили, из чего на самом деле делают fish and chips, Mixnews.lv

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Ученые из Эксетерского университета выяснили, что на территорию страны ввозят мясо вымирающего вида акул, которое часто идет на приготовление фиш-энд-чипс - неофициального национального английского блюда, популярного среди туристов, сообщает Nature.

Ученые собрали 117 образцов рыбьего мяса из Южной Англии, в основном в уже готовом виде, а также замороженные и свежие акульи плавники из азиатских заведений общественного питания.

При этом более 70% выборки составили блюда из жареной рыбы, так называемые фиш-энд-чипс, которые продавали в киосках стритфуд.

Исследование показало, что 80 образцов являются мясом катрана – вида акул, промысел которой запрещен, а еще три образца принадлежат акуле-молоту - она признана вымирающей и включена в международную Красную книгу.

Ученые отмечают, что маркировка акульего мяса производится с нарушением законодательства, и видят одной из причин этого в сложности определения происхождения продуктов по внешнему виду.

Источник: РИА Нововости

Фото: pixabay.com