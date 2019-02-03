﻿ Британские ученые выяснили, из чего на самом деле делают fish and chips, Mixnews.lv

Британские ученые выяснили, из чего на самом деле делают fish and chips
Ученые из Эксетерского университета выяснили, что на территорию страны ввозят мясо вымирающего вида акул, которое часто идет на приготовление фиш-энд-чипс - неофициального национального английского блюда, популярного среди туристов, сообщает Nature.
Ученые собрали 117 образцов рыбьего мяса из Южной Англии, в основном в уже готовом виде, а также замороженные и свежие акульи плавники из азиатских заведений общественного питания.
При этом более 70% выборки составили блюда из жареной рыбы, так называемые фиш-энд-чипс, которые продавали в киосках стритфуд.
Исследование показало, что 80 образцов являются мясом катрана – вида акул, промысел которой запрещен, а еще три образца принадлежат акуле-молоту - она признана вымирающей и включена в международную Красную книгу.
Ученые отмечают, что маркировка акульего мяса производится с нарушением законодательства, и видят одной из причин этого в сложности определения происхождения продуктов по внешнему виду.
Источник: РИА Нововости
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