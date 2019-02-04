﻿ Мадуро допустил начало гражданской войны в Венесуэле, Mixnews.lv

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta не исключил возможности того, что кризис в стране в итоге перерастет в гражданскую войну.

По словам венесуэльского лидера, возможное начало гражданской войны в Венесуэле полностью зависит "от уровня сумасшествия и агрессивности северной империи". При этом Мадуро отметил, что жители страны уже вооружаются и знают, "куда идти в случае локального, регионального или национального конфликта".

"Народ Венесуэлы знает, что делать. Знает, как защищать. Это называется война всего народа", — сказал Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Источник: Газета.ru