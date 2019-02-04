﻿ Пентагон увеличит число военных на границе с Мексикой в шесть раз, Mixnews.lv

Пентагон увеличит число военных на границе с Мексикой в шесть раз (3)

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В мире | 4 февраля 2019 года, 11:12

Министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для оказания поддержки находящимся там сотрудникам Погранично-таможенной службы США.

"Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих", - сказал представитель Пентагона.

Из этого заявления следует, что численность военных на границе увеличится примерно в шесть раз.

В ведомстве добавили, что дополнительные подразделения военных будут развернуты на границе на 90 дней.

Помимо военнослужащих на границе разместят системы мобильного наблюдения, а также протянут 240 км колючей проволоки между пунктами досмотра.

В четверг, 31 января, в американских СМИ появилась информация об отправке 3500 военнослужащих на южный участок границы США с Мексикой. Позднее Дональд Трамп подтвердил эти планы.

"На южную границу направляется больше военнослужащих, чтобы остановить попытки вторжения нелегалов, следующих большими караванами в нашу страну. Мы остановили предыдущие караваны, остановим и эти", - пообещал он в Twitter.

Трамп также обвинял власти Мексики в том, что они, по его мнению, не делают ничего, чтобы остановить мигрантов, которые пытаются попасть в составе караванов на американскую территорию.

Караваны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Часть мигрантов была депортирована, другие решили остаться в Мексике, остальные находятся вблизи американской границы.

На минувшей неделе также появлялись сообщения, что очередной караван из примерно 2400 человек отправился к границе США из мексиканской столицы.

Источник: BBC News

Комментарии 3
=30 минут назад
Проблема нелегальных мигрантов действительно существует, но это только часть правды. Другая же часть правды, которая осталась за кулисами, состоит в том, что через эту границу идёт “Великий шёлковый путь из Колумбии в Вашингтон”, благодаря которому в “общак” клинтоноидов поступают огромные денежные средства по некоторым оценкам мировой объём данного рынка примерно равен объёму нефтяного рынка. Эти колоссальные денежные средства идут, в частности, на такие статьи расходов, которые сложно провести через официальный бюджет. Например, это выделение денег на содержание подконтрольных клинтоноидам террористов на Ближнем Востоке, в Афганистане и других странах.
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Нить1 час назад
Надо будет отзывать с Адажи. На месте ненаберешь. Все на иждивении. Совсем замерзли. Еще и в болото загнали...
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1232 часа назад
И чё? Надо там базы создать и войска нато перекинуть! Америка в опасности!
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