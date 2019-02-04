﻿ Взрыв трубопровода в Мексике: число жертв увеличилось до 125 человек, Mixnews.lv

В мире |

Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 125 человек, следует из сообщения мексиканского института социального страхования (IMSS).

Ранее сообщалось о 120 погибших. Как сообщает институт, в субботу ночью скончался еще один пострадавший при взрыве, получавший медицинскую помощь в Мехико.

Все доставленные в больницы после ЧП пострадавшие имели ожоги по меньшей мере 40% площади тела.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали бензин.

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки.

Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

Источник: РИА Новости