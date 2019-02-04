﻿ Социальная сеть Facebook отмечает 15-летие, Mixnews.lv

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Одной из самых популярных в мире социальных сетей Facebook исполняется 15 лет. Она была запущена 4 февраля 2004 года.

Данный проект запустили соседи по комнате в кампусе Гарвардского университета — Эдуардо Саверин, Дастин Московиц, Крис Хьюз и Марк Цукерберг. Спустя 15 лет — это мощная корпорация, у руля которой до сих пор стоит один из ее создателей — Марк Цукерберг.

По итогам 2018 года, оборот FB составил 51,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 22,2 миллиарда долларов. Ежемесячная аудитория на июнь 2017 года составляла два миллиарда активных пользователей.

Сейчас Facebook переживает не лучшие времена, что связано с недавними скандалами, возникшими из-за утечки данных, в частности, при сотрудничестве Cambridge Analytica.

Источник: runews24.ru