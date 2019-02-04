﻿ Четверо погибших: в Москве горел дом со звездными жильцами, Mixnews.lv

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В Москве произошел крупный пожар, жертвами которого стали четыре человека. Загорелось дореволюционное здание, расположенное на Никитском бульваре, в котором находятся квартиры нескольких знаменитостей.

Как сообщили СМИ со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, в центре российской столице произошел крупный пожар. Загорелся так называемый «звездный дом», расположенный по адресу Никитский бульвар, дом 12. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. В результате инцидента погибли четыре человека. Личности погибших устанавливаются. Еще четверо, в том числе, один пожарный, пострадали. Один из них был госпитализирован с отравлением угарным газом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Из дома спасатели эвакуировали 42 человека, в том числе, восемь детей.

Уточняется, что столь масштабное возгорание произошло из-за деревянных перекрытий между этажами. Элитный дом был построен в 1912 году, и часть материалов, которые использовались при его сооружении, способствовала быстрому распространению огня. Кроме того, помехи при тушении пожара возникли в связи с тем, что многие квартиры подверглись перепланировке. Сообщалось, что в результате пожара в доме произошло обрушение кровли на площади 300 метров. Пожарные боролись с огнем более четырех часов.

По данным СМИ, в доме на Никитском бульваре, который пострадал при пожаре, находятся квартиры, принадлежащие нескольким знаменитостям – Ингеборге Дапкунайте, Никасу Сафронову и Любови Казарновской.

Также, согласно информации, которая появилась в прессе, был выявлен возможный очаг возгорания. Не исключено, что это может быть квартира дочери музыканта Юрия Башмета, где возникло короткое замыкание. Сама женщина не пострадала.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в элитном доме в Москве начался в квартире дочери Юрия Башмета



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#Москва pic.twitter.com/ZRZc3QiITq — Вся Москва (@All_moscow_news) 4 февраля 2019 г.

Источник: versia.ru