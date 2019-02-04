﻿ США задержали рэпера-номинанта на "Грэмми" за нелегальное пребывание, Mixnews.lv

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В Атланте задержали рэпера 21 Savage, Шайю Бина Авраам-Джозефа, который нелегально находится в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию.

Рэпер с британским гражданством легально въехал на территорию США в 2005 году и должен был покинуть ее через год. В 2014 году ему предъявили обвинения в преступлении, связанном с оборотом наркотиков.

Теперь 21 Savage грозит депортация.

Отметим, что в декабре 2018 года музыкант выпустил второй студийный альбом «I Am > I Was», и он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200. Также 21 Savage номинирован на «Грэмми» за трэк «Rockstar». Церемония вручения пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Источник: ПОЛИТ.РУ