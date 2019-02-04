﻿ Француз получил по почте золотые слитки вместо купальника для жены, Mixnews.lv

Француз получил по почте золотые слитки вместо купальника для жены
В мире | 4 февраля 2019 года, 14:20
Во Франции мужчина получил по почте золотые слитки вместо заказанного купальника для своей жены. Об этом сообщает Ouest France.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в бретонском городе Ван. 27-летний Жюльен Шаньо обнаружил в полученной посылке вместо плавательного костюма луидоры и слитки, стоимость которых оценивается в €20 тыс.
Уточняется, что мужчина связался с правоохранительными органами и нашел адресата посылки.
Источник: Газета.ру