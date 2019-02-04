﻿ Самое популярное яйцо из инстаграма оказалось рекламой, Mixnews.lv

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Аккаунт самого популярного яйца из инстаграма оказался рекламой стримингового сервиса Hulu к Супербоулу — финальной игре Национальной футбольной лиги. На ней обычно делаются крупные анонсы, а мировые бренды представляют рекламные ролики.

Недавно в аккаунте появилось фото яйца с трещинами и зашитым на манер мяча для американского футбола. Подпись под фото приглашает посмотреть трансляцию Супербоула на Hulu.

Фото с обычным яйцом появилось в инстаграме world record egg 4 января и побило рекорд по лайкам в социальной сети — на момент написания заметки под фотографией красуется уже 52 млн сердечек. Позже в аккаунте начали появляться другие фотографии яйца, где оно начало постепенно трескаться и в итоге оказалось масштабной рекламной кампанией.

Предыдущий рекорд по числу лайков в соцсети принадлежал снимку модели Кайли Дженнер с новорожденной дочкой. Эта публикация собрала свыше 18 млн лайков.

Источник: Афиша Daily