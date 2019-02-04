﻿ Власти Саудовской Аравии заподозрили в пытках женщин, Mixnews.lv

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В Великобритании трое парламентариев заявили, что обеспокоены в связи с тем, что высшие власти Саудовской Аравии могут быть ответственны за пытки женщин-активисток, передает Reuters.

Отмечается, что среди западных союзников нарастает беспокойство в связи с предполагаемыми нарушениями прав при наследном принце Мухамеде бин Салмане, де-факто лидере королевства.

Amnesty Internationa сообщила в прошлом месяце, что зафиксировала 10 случаев пыток и жестокого обращения, включая сексуальные домогательства, пытки током, удалы плетью и угрозы. По данным правозащитников, с мая прошлого года были арестованы более десятка женщин, борющихся за свои права. Большинство женщин выступали за право на вождение и прекращение мужской системы опеки.

Также отмечается, что помощник принца Мухамеда, который был причастен к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, лично наблюдал за пытками по крайней мере одной из женщин несколькими месяцами ранее.

Власти Саудовской Аравии отрицают заявления о пытках. Однако британские парламентарии заявили, что они считают сообщения международных правозащитных групп и средств массовой информации заслуживающими доверия, описывая обращение с задержанными как «жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство». Парламентарии призвали власти Саудовской Аравии немедленно освободить женщин и привлечь к ответственности тех, кто виновен в жестоком обращении с ними.

Источник: Газета.ру