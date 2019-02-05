﻿ На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет, Mixnews.lv

На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет
В мире | 5 февраля 2019 года, 08:35
Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом сообщает CNN.
Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году. Таким образом, к 2024 году сигареты можно будет приобрести по достижении 100 лет.
Отмечается, что на Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.
Источник: Газета.ru
Фото: pixabay.com