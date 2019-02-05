﻿ Oxxxymiron опубликовал свою переписку с Децлом, Mixnews.lv

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом "Децлом" Толмацким.

Федоров признался, что не слушал творчество Толмацкого, но отметил, что тот многое сделал для рэпа в России.

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в свое время сформулировать свой ответ", — написал Oxxxymiron.

RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.

В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4 — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 4 февраля 2019 г.

В переписке рэперы признали, что дурно говорили друг о друге, но все же способны нормально взаимодействовать. Толмацкий выразил сожаление, что они не общались лично.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Толмацкий родился в 1983 году, а карьеру начал в конце 1990-х под псевдонимом Децл. Его дебютный альбом "Кто? ты" 2000 года с одноименной песней разошелся тиражом более миллиона копий, а выпущенный в 2001 год альбом Street Fighter получил несколько музыкальных премий, в том числе MTV Music Awards.

Источник: РИА Новости, Lenta.ru

Фото: vk.com/norimyxxxo