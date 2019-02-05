﻿ Oxxxymiron опубликовал свою переписку с Децлом, Mixnews.lv

Oxxxymiron опубликовал свою переписку с Децлом (2)

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В мире | 5 февраля 2019 года, 09:45

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом "Децлом" Толмацким.

Федоров признался, что не слушал творчество Толмацкого, но отметил, что тот многое сделал для рэпа в России.

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в свое время сформулировать свой ответ", — написал Oxxxymiron.

В переписке рэперы признали, что дурно говорили друг о друге, но все же способны нормально взаимодействовать. Толмацкий выразил сожаление, что они не общались лично.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Толмацкий родился в 1983 году, а карьеру начал в конце 1990-х под псевдонимом Децл. Его дебютный альбом "Кто? ты" 2000 года с одноименной песней разошелся тиражом более миллиона копий, а выпущенный в 2001 год альбом Street Fighter получил несколько музыкальных премий, в том числе MTV Music Awards.

Источник: РИА Новости, Lenta.ru

Фото: vk.com/norimyxxxo

Комментарии 2
Нить19 минут назад
ОО. Нaчало и конец "Мертвеца".Поэтому и 2000 год: 20 и OO, вместе 4 нуля, называют Миллениумом. Вторым Воскрешением.
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Нить25 минут назад
O XX XY Mirons...Похоже на формулу Смерти.:)))Miroņa воскрешение - это ОО. и это не "два нуля".
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