﻿ ООН решил не принимать чью-либо сторону в венесуэльском конфликте, Mixnews.lv

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ООН не будет принимать чью-либо сторону в конфликте оппозиции и правительства Венесуэлы, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он сказал, что следит за развитием ситуации с "большой обеспокоенностью".

Мнения зарубежных стран разделились: большинство, включая США и ключевых стран-членов ЕС, поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, 23 января объявившего себя исполняющим обязанности президента. На стороне действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Россия и Китай.

"Секретариат ООН решил не примыкать ни к одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве между сторонами, чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение",— цитирует AFP господина Гутерриша.

Ранее сообщалось, что Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

О намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.

Источник: Коммерсантъ