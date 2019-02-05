﻿ ООН решил не принимать чью-либо сторону в венесуэльском конфликте, Mixnews.lv

ООН решил не принимать чью-либо сторону в венесуэльском конфликте (4)

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В мире | 5 февраля 2019 года, 07:57

ООН не будет принимать чью-либо сторону в конфликте оппозиции и правительства Венесуэлы, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он сказал, что следит за развитием ситуации с "большой обеспокоенностью".

Мнения зарубежных стран разделились: большинство, включая США и ключевых стран-членов ЕС, поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, 23 января объявившего себя исполняющим обязанности президента. На стороне действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Россия и Китай.

"Секретариат ООН решил не примыкать ни к одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве между сторонами, чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение",— цитирует AFP господина Гутерриша.

Ранее сообщалось, что Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

О намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.

Источник: Коммерсантъ

Комментарии 4
yes3 часа назад
ты у себя не можешь президента избрать, потому что вас считают за дурачков. А сейм сам себя избирает, на народ плевать. За то ты суёшь нос в чужую страну
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yes3 часа назад
Потом Анжела не плачь если Россия будет делать по примеру Венесуэлы, дурной пример заразителен :)
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Alex2 часа назад
"мудро"...учитывая ,что последние 15 лет ООН вообще никакой роли не играет ( для сильных мира сего )
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