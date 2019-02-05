﻿ В Париже горит жилой дом, есть погибшие, Mixnews.lv

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В Париже в результате пожара в жилом доме погибли семь человека. Об этом сообщает RTL.

Как отмечается, пожар произошел в жилом здании на улице Эрланже в 16-м округе Парижа.

По данным радиостанции, при пожаре также пострадали около 28 человек, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время причина возгорания неизвестна, на месте происшествия работают около 200 пожарных.

Источник: Gazeta