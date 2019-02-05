﻿ В Эстонии призвали отказаться от "Тотального диктанта", Mixnews.lv

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Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения "Тотального диктанта". Об этом сообщает Postimees.ee.

Уточняется, что в 2019 году столицей этой международной акции стал Таллин.

"Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка", — отметил Рейнсалу.

Он заявил, что образовательную систему страны нужно переводить на эстонский язык, а не узаконивать "российскую мягкую политику влияния". По словам Рейнсалу, эта акция носит политический, а не филологический характер, и это не соответствует интересам Эстонии.

"Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине", — заключил Рейнсалу.

Добавим, в Латвии акция "Тотальный диктант" проходит уже семь лет. В Риге в мероприятии ежегодно принимают участие несколько сотен человек разного возраста — школьники, старшеклассники, студенты, взрослые. Кроме того, аналогичный диктант уже несколько лет проходит и на латышском языке.