﻿ В немецком музее рискнули выставить изрезанную картину Бэнкси, Mixnews.lv

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Работа британского художника стрит-арта Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которая почти самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне в октябре прошлого года, выставляется в немецком музее. Как сообщает Русская служба BBC, сотрудники музея в Баден-Бадене, где сейчас находится картина, деактивировали встроенный в раму шредер, чтобы избежать полного уничтожения полотна.

Покупательница картины, которая продолжает сохранять анонимность, не стала отказываться от поврежденной работы. Теперь "Любовь в мусорной корзине" находится в долгосрочном займе в музее Штутгарта, а в настоящее время экспонируется в музее Фридера Бурда в Баден-Бадене.

Как сообщает Reuters, работа останется в музее до 3 марта. Затем ее перевезут в Государственную галерею в Штутгарте. При этом деньги за вход на выставку, где экспонируется картина, не берут: представители обоих музеев считают, что Бэнкси не поддержал бы идею с платным входом.

По замыслу Бэнкси, картину планировалось изрезать на мелкие полоски полностью, поэтому музей решил обезопаситься и обезвредить шредер на случай непредвиденных действий посетителей. На глазах журналистов и фотографов музейные работники в белых перчатках осторожно вынули картину, чтобы обезвредить вмонтированное в раму устройство.

Граффити "Девочка с воздушным шаром" впервые появилось на стене типографии на Грейт Истерн стрит в лондонском районе Шордич в 2002 году. На нем изображена девочка, тянущаяся за воздушным шариком в форме сердца. В 2017 году в ходе голосования оно было признано самым любимым британским произведением искусства, обойдя полотна прославленных национальных портретистов и пейзажистов.

Версия этого изображения была создана в 2006 году на холсте с помощью аэрографии. Во время октябрьских торгов прошлого года на аукционе Sotheby's в Лондоне с последним ударом молотка картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера. Картину продали за 860 тысяч фунтов, после чего официальный представитель Бэнкси, компания Pest control, переименовала ее из "Девочки с воздушным шаром" в "Любовь в мусорном баке".

Бэнкси рассказал, что еще несколько лет назад тайно встроил в раму шредер "на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион". Он сопроводил пост об этом цитатой "Стремление к уничтожению также является творческим побуждением", приписав ее художнику Пабло Пикассо, хотя на самом деле эти слова принадлежат анархисту Михаилу Бакунину.

Источник: Newsru

фото из Flickr/Lewis Mc