﻿ Названы самые дорогие города мира, Mixnews.lv

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Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания в 2019 году был опубликован в ежегодном международном исследовании, посвященном доступности жилья. Самым дорогим для проживания городом был назван Гонконг, сообщает The Business Insider.

На втором месте в перечне идет Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней (Австралия).

Далее в перечне идут Мельбурн (Австралия), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).

В исследовании были проанализированы 309 рынков жилья в восьми странах: Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com