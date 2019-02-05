﻿ Телефонные террористы "заминировали" почти 50 зданий в Москве, Mixnews.lv

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В адрес 32 общественных и административных объектов в Москве поступили анонимные звонки о минировании. Об этом 5 февраля Lenta.ru сообщил информированный источник.

По данным источников в экстренных службах, в столичном регионе анонимные "телефонные террористы" в общей сложности "заложили бомбы" почти в 50 торговых центров, школ и административных зданий, эвакуировано порядка пяти тысяч человек, пишут РИА Новости.

В настоящий момент известно, что под возможной угрозой оказались Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), а также детский центр «Мастреславль» в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и мостом Багратион в «Москва-Сити».

Источник: Lenta.ru

Фото: flickr.com/kecko