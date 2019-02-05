﻿ Смертельные Альпы: лавины унесли жизни 10 человек, Mixnews.lv

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В результате схода нескольких лавин в итальянских, швейцарских, австрийских и французских Альпах погибли по меньшей мере 10 человек и один пропал без вести.

Больше всего жертв - пятеро погибших - зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Как выяснилось, четверо из них катались на лыжах за пределами размеченных трасс на склоне Валь-Вени. А в Ломбардии в результате несчастного случая погиб сноубордист.

Во Франции в департаменте Савойя на горнолыжном курорте спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника. На юге Австрии в федеральной земле Каринтия снежная лавина накрыла двух местных жителей. Один был засыпан снегом по пояс, но смог выбраться и вызвать спасателей. Второму мужчине помочь не удалось.

Источник: Euronews

Фото: Pixabay.com