﻿ Две головы и три глаза: на Филиппинах родился необычный поросенок, Mixnews.lv

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Необычное животное родилось в филиппинской деревне Калиан, провинция Султан-Кударат. Сообщается, что поросенок с двумя головами, двумя носами и тремя глазами теперь носит кличку Мара Клара.

Также известно, что мутация поросенка называется полицефалия. Аномалия встречается у млекопитающих и иногда у человека. Дело в том, что такая мутация возникает, если два эмбриона в утробе не разделяются до конца. В результате у особи развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Обычно мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Однако Мара Клара жива, здорова и подвижна. В плане здоровья поросенка, никаких особых проблем не наблюдается.

"Я считаю, что поросенку повезло. Она ведь такая необычная. Это так чудесно, что она жива и здорова. У малышки много энергии, как и у ее братьев и сестер. Я буду оберегать ее и заботиться о ней с должным вниманием", - рассказывает хозяйка.

Источник: NEWSONE

Фото: Pixabay.com