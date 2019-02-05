﻿ Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у границы с Россией, Mixnews.lv

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Эстония готова судиться с Еврокомиссией, которая требует отменить обязательную плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на границе с Россией, сообщил глава отдела пограничной политики МВД балтийской республики Янек Мяги, пишет Postimees.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Эстонии отменить обязательную плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на границе с РФ, поскольку правила пересечения границ стран Шенгенской зоны не предусматривают подобных ограничений.

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.

Фото: tripsmile.ru