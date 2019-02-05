﻿ Индиец поборол кабана голыми руками, Mixnews.lv

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В Индии мужчина голыми руками отбился от напавшего на него из кустов кабана. На видеозапись происшествия обратил внимание видеопортал Newsflare.

Инцидент произошел в городе Дхамтари, штат Чхаттисгарх, в субботу, 2 февраля, когда 43-летний Раджеш Саху шел домой. В кустах на него со спины прыгнул кабан. Животное повалило Саху на землю и несколько раз укусило его руки и ноги.

Индийцу удалось сгруппироваться и ударить кабана ногами. Под крики наблюдавших за потасовкой людей животное убежало обратно в кусты. Раненого Саху немедленно доставили в больницу, где ему оказали первую помощь.

«Мне очень повезло, что я выжил», — отметил он.

По данным властей, тот же кабан напал еще на двух женщин. Представитель лесного ведомства пообещал, что животное постараются отловить.

Источник: Lenta.ru

Фото: Pixabay.com