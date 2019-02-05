﻿ Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне, Mixnews.lv

Неизвестные осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщается в официальном "Твиттере" кладбища.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то прошелся по ней молотком... Мы приведем [надгробие] в порядок как можно скорее", - говорится в записи.

Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангвелл в интервью газете Guardian назвал осквернение надгробия "весьма невнятной формой политичекого высказывания".

"Мы думаем, что это была акция именно против Карла Маркса. Это не случайность. На фото вы видите, что нападавшие изо всех сил старались стереть имя Карла Маркса", - отмечает Дангвелл.

Полиция начала расследование инцидента.