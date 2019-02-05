﻿ Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне, Mixnews.lv

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне (5)

Неизвестные осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщается в официальном "Твиттере" кладбища.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, как будто кто-то прошелся по ней молотком... Мы приведем [надгробие] в порядок как можно скорее", - говорится в записи.

Глава фонда Friends of Highgate Cemetery Иэн Дангвелл в интервью газете Guardian назвал осквернение надгробия "весьма невнятной формой политичекого высказывания".

"Мы думаем, что это была акция именно против Карла Маркса. Это не случайность. На фото вы видите, что нападавшие изо всех сил старались стереть имя Карла Маркса", - отмечает Дангвелл.

Полиция начала расследование инцидента.

Источник: BBC Russian
Комментарии 5
Latviešu Patriots29 минут назад
Ja nepatīk - nelasi! Kārlis Markss pēc būtības radīja tādus sarkanos tirānus kā Ļeņins un Staļins! Marksisms ir sātana mācība!
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вова36 минут назад
В Иерусалиме нужно похоронить Карла Маркса и все будет в порядке , нечего ему в
Лондоне делать.
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Сразу видно, что37 минут назад
Latviešu Patriots необразованный дикарь. Весь мир считает Маркса одним из основоположников современной экономической науки, и только он готов плясать на костях того, кто его накормил.
Противно.
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