﻿ Киселев дал интервью Дудю: Путин – лучший правитель России за многие века, Mixnews.lv

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Владимир Путин является лучшим правителем России за многие века. Об этом сказал ведущий "Вестей недели", гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью программе "вДудь".

В ответ на вопрос ведущего Юрия Дудя, за что он любит Путина, Киселев ответил, что скорее уважает главу российского государства.

"То есть, не любите?", - переспросил Дудь.

На что Киселев, замешкавшись ответил, что любит Путина христианской любовью.

"В каком смысле? Сейчас идет путаница. По христиански я его люблю, конечно, такой христианскою любовью. Я считаю, что он сохранил наше государство. Я считаю, что он его не просто сохранил, а создал. И вот эта модель государства, которая будет существовать, слава Богу, и после него. Это очень важно", - сказал гендиректор агентства "Россия сегодня".

По словам Киселева, Путин сделал Россию безопасной страной.

"Он вселил в людей надежду. Он, его решения, его твердость улучшили качество жизни в России и сделали жизнь в России безопаснее, как внутри - это касается преступности, так и по внешнему периметру. Он здесь настоящий, и я понимаю, что вы уцепитесь за это слово, отец. В этом смысле, потому что психологи говорят, что главная функция отца в семье, как главы семьи - это безопасность. И в этом смысле он сыграл такую роль в России, на этом переломном этапе. Он, наверное, лучший правитель России за многие века", - считает Киселев.

Интервью длится около часа и сорока минут. В программе сказано, что Киселев настоял, чтобы разговор опубликовали без купюр.

Тематика вопросов Дудя разнообразна: от рэпа, который зачитал Киселёв в конце года, – до политики. Кроме того, ведущий поинтересовался у журналиста размером его пенсии, спросил о квартире за 160 миллионов, скандальной вилле и повышении цен в России, о котором не говорят в программе "Вести недели".

За 1 час ролик на YouTube собрал более 20 тысяч лайков и 33 тысяч дислайков.

Программа с Киселевым стала первой программой Юрия Дудя в 2019 году. До этого Дудь сделал двухмесячный перерыв, пишет sm-news.ru.

Предыдущим героем шоу "вДудь" был актер Сергей Бурунов — он рассказал про популярность, проблемы с ролями, семью и работу над собой. До этого с Юрием Дудем беседовал режиссер Никита Михалков. Видео с разговором о цензуре в кино во времена СССР, своих фильмах, дружбе с Владимиром Путиным и свободе было выложено без монтажа.