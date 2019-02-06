﻿ У берегов США столкнулись два корабля американских ВМС, Mixnews.lv

У берегов США столкнулись два корабля американских ВМС (8)
В мире | 6 февраля 2019 года, 07:43
Около восточного побережья Соединенных Штатов произошло столкновение двух кораблей американских ВМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, речь идет о ракетном крейсере Leyte Gulf и сухогрузе ВМС США. Они столкнулись кормами, когда занимались пополнением запасов.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Командование ВМС собирается расследовать обстоятельства произошедшего.
Источник: Газета.ru
Почему нет воплей, что аварию организовал лично Путин и его хакеры? Прямо чего-то не хватает....
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А тебя козла шароварного никто тут не спрашивает. Иди жуй сопли сало :)))
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конечно хватит, не зря же мы платим 2% ВВП им, скоро будет больше
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