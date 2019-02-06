﻿ У берегов США столкнулись два корабля американских ВМС, Mixnews.lv

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У берегов США столкнулись два корабля американских ВМС (8)

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В мире | 6 февраля 2019 года, 07:43

Около восточного побережья Соединенных Штатов произошло столкновение двух кораблей американских ВМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, речь идет о ракетном крейсере Leyte Gulf и сухогрузе ВМС США. Они столкнулись кормами, когда занимались пополнением запасов.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Командование ВМС собирается расследовать обстоятельства произошедшего.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
OIU3 часа назад
Почему нет воплей, что аварию организовал лично Путин и его хакеры? Прямо чего-то не хватает....
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Билл2 часа назад
А тебя козла шароварного никто тут не спрашивает. Иди жуй сопли сало :)))
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Факт1 час назад
конечно хватит, не зря же мы платим 2% ВВП им, скоро будет больше
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