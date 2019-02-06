﻿ Землетрясение в Азербайджане: есть пострадавшие, Mixnews.lv

Землетрясение в Азербайджане: есть пострадавшие
В мире | 6 февраля 2019 года, 10:09
На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, в близлежащих регионах — 5,3 балла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский сейсмологический центр.
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Жители Баку сообщают, что сильные толчки ощущались даже в столице.
Как сообщил источник в региональном минздраве республики, пострадали 30 человек.
Отмечается, что пострадавшие обращались в скорую помощь. Трое госпитализированы.
«Три человека госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. У одного из них сломана рука, двое получили ушибы ног. Им оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Источник: Газета.ru