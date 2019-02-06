﻿ Землетрясение в Азербайджане: есть пострадавшие, Mixnews.lv

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На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, в близлежащих регионах — 5,3 балла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Жители Баку сообщают, что сильные толчки ощущались даже в столице.

Как сообщил источник в региональном минздраве республики, пострадали 30 человек.

Отмечается, что пострадавшие обращались в скорую помощь. Трое госпитализированы.

«Три человека госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы. У одного из них сломана рука, двое получили ушибы ног. Им оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.