﻿ "Сердце разрывается от любви и боли": отец Децла попросил у него прощения, Mixnews.lv

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"Сердце разрывается от любви и боли": отец Децла попросил у него прощения (1)

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В мире | 6 февраля 2019 года, 09:44

Отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) Александр попросил у сына прощения. Свое обращение он опубликовал в инстаграме.

По его словам, они так и не успели поговорить перед смертью артиста.

"Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", — написал Толмацкий.

Он добавил, что очень любил сына и не понимает, в чем была причина их раздора.

"Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли....", — написал Толмацкий.

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Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль......

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Рэпер разорвал отношения с родителем после того, как он ушел из семьи к молодой женщине. Сам Децл тему ссоры с отцом никогда не поднимал. Лишь говорил, что у них нет точек соприкосновения, потому и не общаются.

Децла похоронят сегодня, 6 февраля в Москве на Пятницком кладбище. Похороны будут закрытыми для посторонних и прессы, сообщают российские СМИ. До того состоится церемония прощания с музыкантом, она начнется в 10:00 (лтв) в Центральной клинической больнице.

Как сообщалось, Кирилл Толмацкий скончался в Ижевске 3 февраля 2019 года — ему было 35 лет. Децл умер после концерта в кафе Posh lounge. Туда выступить на закрытой вечеринке в честь своего юбилея Толмацкого пригласил бизнесмен, владелец автосалона Никита Пантюхин.

Музыканту стало плохо в гримерке. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

5 февраля стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии, в крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли следов наркотических веществ.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
555557 минут назад
Секты психологов внушают молодым людям,что главные враги в их жизни родители и близкие родственники, настраивают против родителей . Виноат отец ,что 35-летний амбал употреблял наркотики. Не надо себя винить, они сами выбрали этот путь ,но их еще и программируют эти психологи уничтожать родителей ,обвинять их в том, что якобы их дети ничего не достигли,что родители им не дали любви, внушают им быть эгоистами и ненавидеть своих родителей . Это делается уже с детства ,когда включаются телефоны ,куда маленький Павлик Морозов может позвонить и оговорить своих родителей ,чтобы отомстить им,что они не купили ему новый телефон. Тогда придут добрые дяди и тети и отдадут его в приемную семью гомосексуалов или педофилов ,которым государство за это будет платить нехилые деньги. При этом нормальной семье особой материальной поддержки нет.
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