﻿ "Сердце разрывается от любви и боли": отец Децла попросил у него прощения, Mixnews.lv

В мире |

Отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) Александр попросил у сына прощения. Свое обращение он опубликовал в инстаграме.

По его словам, они так и не успели поговорить перед смертью артиста.

"Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак...", — написал Толмацкий.

Он добавил, что очень любил сына и не понимает, в чем была причина их раздора.

"Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли....", — написал Толмацкий.

Рэпер разорвал отношения с родителем после того, как он ушел из семьи к молодой женщине. Сам Децл тему ссоры с отцом никогда не поднимал. Лишь говорил, что у них нет точек соприкосновения, потому и не общаются.

Децла похоронят сегодня, 6 февраля в Москве на Пятницком кладбище. Похороны будут закрытыми для посторонних и прессы, сообщают российские СМИ. До того состоится церемония прощания с музыкантом, она начнется в 10:00 (лтв) в Центральной клинической больнице.

Как сообщалось, Кирилл Толмацкий скончался в Ижевске 3 февраля 2019 года — ему было 35 лет. Децл умер после концерта в кафе Posh lounge. Туда выступить на закрытой вечеринке в честь своего юбилея Толмацкого пригласил бизнесмен, владелец автосалона Никита Пантюхин.

Музыканту стало плохо в гримерке. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

5 февраля стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии, в крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли следов наркотических веществ.