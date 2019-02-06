﻿ Опубликован посмертный клип Децла "Inferno", Mixnews.lv

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Вышел новый клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла) "Inferno". Видео опубликовано на Youtube-канале музыканта.

Децл планировал представить этот экспериментальный клип 6 февраля, успев предварительно загрузить тизер. Музыкант выступил в роли композитора, говорится в описании видео.

"Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка … должен был стать частью саундтрека к фильму", — написано в описании ролика.

Эта музыкальная композиция уже выходила на альбоме »μετεμψύχωσις» 2017 года, что в переводе с греческого означает «переселение душ» или «реинкарнация».

Ранее сообщалось, что отец Децла попросил у него прощения.

Децла похоронят сегодня, 6 февраля в Москве на Пятницком кладбище. Похороны будут закрытыми для посторонних и прессы, сообщают российские СМИ. До того состоится церемония прощания с музыкантом, она начнется в 10:00 (лтв) в Центральной клинической больнице.

Как сообщалось, Кирилл Толмацкий скончался в Ижевске 3 февраля 2019 года — ему было 35 лет. Децл умер после концерта в кафе Posh lounge. Туда выступить на закрытой вечеринке в честь своего юбилея Толмацкого пригласил бизнесмен, владелец автосалона Никита Пантюхин.

Музыканту стало плохо в гримерке. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

5 февраля стали известны результаты экспертизы на наркотики в крови Децла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии, в крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) не нашли следов наркотических веществ.