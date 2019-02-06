﻿ Шокирующий случай в Тюрингии: студент-физик съел своего сокурсника, Mixnews.lv

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Полиция Тюрингии расследует случай каннибализма в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, сообщает Bild.

Согласно материалам дела, 25-летний студент из Китая стал жертвой своего сокурсника, 23-летнего студента-физика из Вьетнама.

Обвиняемый признался, что убил товарища, расчленил его тело и разложил по пластиковым пакетам. Полиция пока обнаружила не все части убитого.

По данным следствия, вьетнамец страдает психическим заболеванием. Предполагается, что подражая своему киношному кумиру Ганнибалу Лектеру, студент вырезал и съел печень своей жертвы.

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 26 февраля в окружном суде города Гера (федеральная земля Тюрингия).

Источник: Новый мир