﻿ Шокирующий случай в Тюрингии: студент-физик съел своего сокурсника, Mixnews.lv

Шокирующий случай в Тюрингии: студент-физик съел своего сокурсника (3)
В мире | 6 февраля 2019 года, 11:16
Полиция Тюрингии расследует случай каннибализма в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, сообщает Bild.
Согласно материалам дела, 25-летний студент из Китая стал жертвой своего сокурсника, 23-летнего студента-физика из Вьетнама.
Обвиняемый признался, что убил товарища, расчленил его тело и разложил по пластиковым пакетам. Полиция пока обнаружила не все части убитого.
По данным следствия, вьетнамец страдает психическим заболеванием. Предполагается, что подражая своему киношному кумиру Ганнибалу Лектеру, студент вырезал и съел печень своей жертвы.
Судебное разбирательство по данному делу назначено на 26 февраля в окружном суде города Гера (федеральная земля Тюрингия).
Источник: Новый мир
Хоть Кьянти-то запил? А то только печень зря потратил. :)
2
Ответить
У меня там много друзей из Латвии живет! Но они пока друг друга не едят! )) Зарплаты хваьает.
1
Ответить
Каннибализм и был, и есть и будет. Что поделаешь, у людей такое воспитание: убивать животных считается нормой.
Ответить