﻿ Шокирующий случай в Тюрингии: студент-физик съел своего сокурсника, Mixnews.lv

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Шокирующий случай в Тюрингии: студент-физик съел своего сокурсника (3)

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В мире | 6 февраля 2019 года, 11:16

Полиция Тюрингии расследует случай каннибализма в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, сообщает Bild.

Согласно материалам дела, 25-летний студент из Китая стал жертвой своего сокурсника, 23-летнего студента-физика из Вьетнама.

Обвиняемый признался, что убил товарища, расчленил его тело и разложил по пластиковым пакетам. Полиция пока обнаружила не все части убитого.

По данным следствия, вьетнамец страдает психическим заболеванием. Предполагается, что подражая своему киношному кумиру Ганнибалу Лектеру, студент вырезал и съел печень своей жертвы.

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 26 февраля в окружном суде города Гера (федеральная земля Тюрингия).

Источник: Новый мир

Комментарии 3
Фуагра2 часа назад
Хоть Кьянти-то запил? А то только печень зря потратил. :)
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меньше смотрите амерофильмы3 часа назад
У меня там много друзей из Латвии живет! Но они пока друг друга не едят! )) Зарплаты хваьает.
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Дракула48 минут назад
Каннибализм и был, и есть и будет. Что поделаешь, у людей такое воспитание: убивать животных считается нормой.
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