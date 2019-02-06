﻿ Лауреата Нобелевской премии мира обвинили в сексуальных домогательствах, Mixnews.lv

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Бывший президент Коста-Рики и лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас оказался в центре сексуального скандала, после того как активистка обвинила его в домогательствах.

Как сообщает The Guardian, экс-политика обвиняет женщина, занимающаяся проблемами ядерного разоружения. По ее словам, в 2014 году она пришла к Ариасу домой, чтобы обсудить ее деятельность. Тогда бывший президент и начал приставать к активистке, обнимать, целовать и хватать ее. Женщина смогла уйти, предложив ему встретиться в другое время.

Сам Ариас категорически отверг обвинения, заявив, что всю жизнь боролся за гендерное равноправие.

Он занимал пост президента Коста-Рики с 1986 по 1990 год и с 2006 по 2010 год. В 1987 году он был удостоен Нобелевской премии мира за его усилия по прекращению гражданских войн в Центральной Америке.

Источник: Интерfaкс