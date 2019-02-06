﻿ 165 тысяч москвичей эвакуировали из-за сообщений о бомбах, Mixnews.lv

165 тысяч москвичей эвакуировали из-за сообщений о бомбах (4)

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В мире | 6 февраля 2019 года, 13:09

Из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве проверили около 700 зданий и эвакуировали 165 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, сообщения поступали с различных электронных почт, а также звонков по IP-телефонии. Ни в одном случае угроза не подтвердилась. По данным РБК, правоохранительные органы считают, что злоумышленники сменили тактику — «от звонков с угрозами перешли к рассылке писем». В этом случае, как считают специалисты, отправителей найти сложнее.

Анонимные сообщения о «минировании» объектов в Москве и Подмосковье начали поступать утром 5 февраля.

Напомним, ранее массовые эвакуации из-за сообщений о бомбах прошли в других регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда.

Предыдущая масштабная волна «минирований» прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций ФСБ оценила в 150 миллионов рублей. Все сообщения оказались ложными.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Sergey Belogrud

Комментарии 4
Anon5 минут назад
Cyberpunk
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Janka51 минуту назад
tos zvanus organize Kievs
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Андрей15 минут назад
А у нас не бардак?в ноябре месяце была парализована работа 3 судов в Риге, какой то чудак на букву М сообщил, что здания заминированы
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