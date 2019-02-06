﻿ Киселев предложил Дудю "спустить штаны и показать маленький член", Mixnews.lv

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Ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев отказался отвечать ведущему и блогеру Юрию Дудю на вопрос о размере своей пенсии.

Более того, журналист ответил вопросом на вопрос: "Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче?".

Дудь отказался от предложения Киселева.

Ведущий "России 1" и гендиректор МИА "Россия сегодня" продолжил: "Моя мама говорила, что говорить о деньгах неприлично".

Киселев также объяснил, почему вышел на пенсию позже положенного срока.

"Я забыл выйти на пенсию в 60 лет и вышел в 62", — отметил телеведущий.

Журналист также похвастался: "Я имею право бесплатного проезда в метро".

Отметим, программа с Киселевым стала первым выпуском шоу "вДудь" в новом году — предыдущая передача вышла в начале декабря.

Интервью длится около часа и сорока минут. В программе сказано, что Киселев настоял, чтобы разговор опубликовали без купюр.

Программа Дмитрия Киселева выходит на "России 1" каждое воскресенье в 19:00 по Риге.

Источник: Газета.ру