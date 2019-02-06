﻿ Футболисты Мамаев и Кокорин проведут под арестом еще два месяца, Mixnews.lv

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Полузащитник российского «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл, а также еще один фигурант их дела Александр Протасовицкий останутся под арестом до 8 апреля 2019 года. Соответствующее решение, как передает «Интерфакс», принял Тверской суд Москвы.

Отмечается, что в ходе заседания адвокаты Павла Мамаева и Александра Кокорина просили суд отпустить их из-под стражи и предложили залог. Адвокаты Мамаева заявляли о готовности выплатить залог в 6 млн рублей, защита Кокорина — 10 млн рублей.

Напомним, футболистам Мамаеву и Кокорину предъявили обвинение в окончательной редакции в конце 2018 года.

Российских футболистов арестовали в связи с двумя драками, которые произошли 8 октября. Пострадавшими в рамках уголовных дел признаны чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель сотрудницы Первого канала Виталий Соловчук.

Источник: ПОЛИТ.РУ