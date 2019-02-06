﻿ В парламенте Украины написали слово "ЕС" с ошибкой, Mixnews.lv

В парламенте Украины написали слово "ЕС" с ошибкой (2)

фото

В мире | 6 февраля 2019 года, 16:20

В четверг парламент Украины планирует голосовать о поправках в конституцию страны, которые закрепят курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

В здание парламента привезли коробки с полутора миллионами подписей в поддержку поправок.

Оказалось, что слово ЕС на коробках написано с ошибкой. Дело в том, что по-украински ЕС пишется так - ЄС.

Правда, на подписных листах слово написано правильно.

По словам представителей пропрезидентской фракции - "Блока Петра Порошенко", в поддержку поправок в конституцию собрано полтора миллиона подписей.

Поправки - инициатива Петра Порошенко, который сейчас борется за переизбрание на пост президента.

Он обещал, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС и подпишет план действий по вступлению в НАТО в 2024 году.

Источник, фото: Русская служба BBC

Комментарии 2
Евлампий 57 минут назад
Почему "неправильно"? Правильно!! Дело в том что в бывшей Украине основной язык - это русский язык, да сам Порошенко дома разговаривает только по - русски, а сам притворяться хохлом!!! Смешно просто!!!
Ответить
yes1 час назад
он не доживёт до 2024
от пьянок печени хана, пару лет и загнётся
Ответить