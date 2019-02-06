﻿ В парламенте Украины написали слово "ЕС" с ошибкой, Mixnews.lv

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В четверг парламент Украины планирует голосовать о поправках в конституцию страны, которые закрепят курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

В здание парламента привезли коробки с полутора миллионами подписей в поддержку поправок.

Оказалось, что слово ЕС на коробках написано с ошибкой. Дело в том, что по-украински ЕС пишется так - ЄС.

Правда, на подписных листах слово написано правильно.

По словам представителей пропрезидентской фракции - "Блока Петра Порошенко", в поддержку поправок в конституцию собрано полтора миллиона подписей.

Поправки - инициатива Петра Порошенко, который сейчас борется за переизбрание на пост президента.

Он обещал, что Киев подаст заявку на вступление в ЕС и подпишет план действий по вступлению в НАТО в 2024 году.

Источник, фото: Русская служба BBC