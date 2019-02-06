﻿ В Стамбуле рухнул жилой дом, под завалами люди, Mixnews.lv

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В Стамбуле рухнул жилой восьмиэтажный дом. Спасатели ищут под завалами людей. Обрушение произошло в районе Малтепе в азиатской части города, сообщает телеканал NTV.

На месте происшествия работают машины скорой помощи, полиция, пожарные и спасатели. По меньшей мере один человек погиб при обрушении. Глава квартала Джевизли в Стамбуле Мемиш Диликлиташ заявил, что под завалами рухнувшего жилого дома могут находиться более 20 человек.

По информации Диликлиташа, в подвальном этаже обрушившегося здания располагалась ателье, в котором работали 25 человек. Также в доме было 24 квартиры.

Он добавил, что взрыва перед обрушением здания не было.

В свою очередь губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в рухнувшем восьмиэтажном здании были официально зарегистрированы 43 человека.

По его словам, еще три этажа дома были впоследствии достроены незаконно, поэтому называть точное число находящихся под завалами он не стал.

"Цифры по тем, кто может находиться под завалами, противоречивые, поэтому я пока не буду их озвучивать", — сказал Ерликайя.