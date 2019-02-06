﻿ Президент Косово готов отдать Сербии часть территории ради мира, Mixnews.lv

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Президент Косово Хашим Тачи заявил, что готов немного скорректировать границу страны в пользу Сербии, если это поможет окончательному заключению мирного соглашения между двумя государствами.

"Если небольшая коррекция границы [между Косово и Сербией] является ценой для окончательного мирного соглашения, то [для нас] это должно быть приемлемым", - заявил он в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, сообщает Gazeta express.

Между тем объекты на севере Косово в комплексе Трепча (северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат) Тачи назвал "стратегическими точками", жертвовать которыми недопустимо. Возможность передачи их Сербии, по его словам, не обсуждается, отмечает РБК.

Объясняя, почему обстоятельства благоприятствуют всеобъемлющему урегулированию между Косово и Сербией, Тачи сказал, что на этот раз, похоже, Сербия заинтересована в соглашении с Косово, в то время как даже Россия, скорее всего, готова принять соглашение, которое будет достигнуто между сторонами.

Тачи отметил, что стороны заключат сделку при поддержке США.

"Мы не примем соглашение, которое неприемлемо для Вашингтона", - заверил он.

О возможности изменения границ президенты Косово и Сербии заявляли летом 2018 года на Европейском форуме в австрийском Альпбахе. В Евросоюзе эта идея вызвала неоднозначные мнения. Против выступили Франция и Германия, не поддержали инициативу и в самом Косово.

Согласно сербской конституции, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Политики и общественные деятели выступили с различными предложениями разрешения этого конфликта. Наиболее обсуждаемой была частная инициатива министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который в нескольких газетных статьях развил идею разделения Косово "на сербское и албанское". По мнению министра, такой подход мог бы стать долгосрочным компромиссным решением конфликта.

В Еврокомиссии считают, что Сербия и Черногория могут присоединиться к сообществу уже к 2025 году, но перед этим Сербия должна заключить "юридически обязывающее соглашение" о нормализации отношений с самопровозглашенной Республикой Косово. Ее признали независимым государством уже 115 стран. В то же время независимость Косово не признают Россия - давний союзник Сербии, и Китай.

Источник: NEWSru.com