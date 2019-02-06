﻿ Американец погиб от взрыва электронной сигареты, Mixnews.lv

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В Техасе 24-летний Уильям Браун умер в результате взрыва электронной сигареты, сообщает New York Post.

Незадолго до инцидента Браун купил электронную сигарету. Когда он решил ею воспользоваться в своей машине, произошел взрыв.

После взрыва мужчине удалось выползти из машины, где его заметил один из прохожих, вызвавший врачей.

Молодого человека госпитализировали, но через два дня он скончался от «проникающего ранения», которое получил при взрыве. Кроме того, по словам медиков, еще в машине он перенес инсульт, что привело к кровоизлиянию в мозг.

По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность аккумулятора устройства.

Отмечается, что Браун стал вторым человеком в США, который умер от взрыва электронной сигареты.

Источник: Газета.ру