﻿ Дом Дональда Трампа выставлен на продажу, Mixnews.lv

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В Нью-Йорке выставили на продажу дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, родной дом Трампа выставили на продажу за $2,9 млн.

Как отмечается, речь идет о кирпичном особняке площадью 232 квадратных метра в районе Квинс.

При этом здание продается вместе с картонной фигурой Трампа в полный рост.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore