﻿ В Уганде пышных женщин назвали достопримечательностью страны, Mixnews.lv

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Министерство туризма Уганды добавило пышных и сексуальных угандийских женщин в список туристических достопримечательностей для привлечения гостей, сообщает Daily Monitor.

Министр туризма страны Годфри Киванда заявил о старте конкурса красоты под названием "Мисс Пышная Уганда", финалистки которого будут определены в июне.

"У нас, естественно, есть красивые женщины, на которых приятно смотреть. Почему бы нам не использовать их для продвижения нашей туристической индустрии?"- сказал Киванда, указав на участниц конкурса красоты.

Согласно правительственной статистике, туризм является главным источником валютных поступлений для Уганды, страна в прошлом году заработала 1,4 миллиарда долларов, благодаря этой отрасли.

Большинство туристов посещают Уганду, чтобы совершить поездку по национальным паркам, увидеть реку Нил, кратерные озера и горы и разнообразие местной фацны: горилл, птиц и других животных.

С помощью пышных женщин министерство надеется привлечь еще больше туристов и увеличить доходы.

"Этот конкурс - исключительное событие, на котором молодые девушки продемонстрируют свою прекрасную внешность и интеллект", - сказала Энн Мунгома, ведущий организатор конкурса красоты. Участвовать в нем могут лица в возрасте от 18 до 35 лет.

Отвечая на вопрос, не оскорбляет ли такое театральное представление консервативную культуру угандийского общества, Киванда сказал, что Уганда давно оценила стройных женщин, новое соблазнительное зрелище - просто еще одна кампания, направленная на то, чтобы увидеть красоту в ее разнообразии.

Энн Мунгома добавила, что обычно конкурсы отмечают стройность и красивые лица, но это скорее западные стандарты, большинство африканских женщин уникально сложены, что не делает их менее привлекательными.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/oxfam