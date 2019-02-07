﻿ Британские СМИ сообщили о третьем человеке, причастном к "делу Скрипалей", Mixnews.lv

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Третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с инцидентом в Солсбери, отменил свой вылет из Великобритании в назначенное время и, возможно, по-прежнему находится на территории страны, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Речь идет о человеке по имени Сергей Федотов, отмечает издание. По данным газеты, он прибыл в Великобританию в тот же день, что и Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в причастности к отравлению в Солсбери. Федотов зарегистрировался на тот же рейс в Москву, что и они, однако, как сообщили изданию источники, в последний момент отказался от поездки.

"Неизвестно, почему Федотов не сел на рейс. Но в последнюю минуту он отменил свою регистрацию и регистрацию своего багажа. Возможно, он до сих пор разгуливает по Британии", - заявил изданию источник.

По мнению газеты, Федотов также является сотрудником военной разведки РФ, в Британию он ездил не под своим настоящим именем. Издание не исключает, что он мог остаться в стране после того, как стало ясно, что Сергей Скрипаль выжил в результате отравления. Издание отмечает, что существует несколько теорий о том, какую роль Федотов мог играть в "деле Скрипаля". Согласно одной версии, он привез в страну отравляющее вещество, согласно другой он выполнял разведывательную миссию и должен был сообщить "коллегам", когда Скрипали выйдут из дома. Не исключается также, что Федотов руководил всей операцией из базы в Лондоне.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Источник: РИА Новости