﻿ Шведские ученые подозревают Россию в подготовке к большой войне, Mixnews.lv

В мире |

Специалисты Шведского института оборонных исследований заявили, что российские военные уделяют больше времени активным тренировкам по началу и ведению полномасштабной войны. Выводы ученых опубликованы на сайте учреждения, отмечает портал «360».

Раньше, уверяют авторы исследования, в войсках РФ более пристальное внимание уделяли оттачиванию навыков по урегулированию конфликтов локального масштаба. Сейчас заметен размах регулярных стратегических учений российской армии, которые становятся все более массовыми.

В качестве примера аналитики напомнили об учениях «Запад-2017», проводившиеся в Западном военном округе страны. Участие в них приняли порядка 5,5 тыс. военных России. Еще более масштабными стали маневры «Восток -2018» — в них задействовали около 300 тыс. военнослужащих.

По мнению исследователей, боеготовность армии РФ значительно выросла. Сейчас российские военные могут за короткое время «переключиться» с действий в мирной ситуации на выполнение задач в условиях ведения войны.

Кроме того, раз в год страна проводит масштабные учения. Устраиваются они по одному из четырех направлений — по частям света. Таким образом армию учат воевать на большей части континента.

Эксперты отмечают, что Россия готовится вести региональные и, возможно, затяжные войны против вероятных противников, силы которых сопоставимы с возможностями Китая или НАТО.

Источник: ZNAK

Фото: Pixabay.com