﻿ Кандидат в президенты Украины Зеленский запустил приложение "Яклоун", Mixnews.lv

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский запустил приложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать о своих доходах, которые, по его мнению, делают "клоунами" жителей страны, пишет РИА Новости.

"Я замахнулся на вотчину наших элит и пошел в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном. Я - клоун и я этим очень горжусь. Я уверен, что я такой не один, поэтому мы сделали такое приложение "Яклоун". Назови свое имя, какая у тебя заплата, стипендия или пенсия. В общем, все то, что делает тебя клоуном", - заявил Зеленский в видеообращении на странице в Facebook.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже 37 кандидатов в президенты.