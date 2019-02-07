﻿ В Германии запретили Facebook собирать данные без согласия пользователей, Mixnews.lv

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В Германии Федеральное антимонопольное ведомство запретило компании Facebook получать данные из внешних источников, если пользователи не дали на это согласие. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, компания доминирует на немецком рынке и злоупотребляет своим положением. Теперь пользователи социальной сети не будут автоматически соглашаться на сбор данных из сторонних источников. В настоящее время это возможно, поскольку использование одной учетной записи для разных сайтов приводит к «нечестной конкуренции».

Уточняется, что компании дали год на изменение параметров пользования, а в течение ближайших четырех месяцев она должна предложить варианты устранения проблемы. Кроме того, решение ведомства может быть обжаловано.

Источник: Газета.ru