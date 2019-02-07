﻿ Не Париж! Назван самый романтичный город в мире, Mixnews.lv

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Сервис бронирования Spa Seekers составил рейтинг самых романтичных городов на планете. И что удивительно, Париж оказался лишь на четвертом месте.

Первое место из 66 городов занял Нью-Йорк. За последние полгода в городе было сделано больше всего предложений о браке.

На втором месте оказался Лондон, а на третьем Лос-Анджелес. Также в первую десятку вошли Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

При составлении рейтинга учитывались пять факторов: количество заключенных браков, количество предложений выйти замуж, возможности для ЛГБТ-сообщества, данные о сексуальной активности и количество романтических постов в соцсетях. Данные о предложениях собирали с помощью хештегов #engaged, #heproposed и #isaidyes.

Источник: Новый мир