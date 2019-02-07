﻿ В России студент получил пожизненный зачет при помощи костюма кота, Mixnews.lv

В мире |

Студент российского Уральского государственного архитектурного университета (УРГАХУ) пришел на занятия в костюме кота Гарфилда. Так он пытался задобрить преподавательницу, обожающую кошек. Как сообщает Meduza, это сработало. Студента начали хвалить, гладить и обнимать со словами: «Пожизненная сдача!»

Видео с Гарфилдом выложили в соцсеть ВК еще в мае 2018-го, но в соцсетях ролик заметили только сейчас.

Также отмечается, что о любви преподавательницы к кошкам в университете знают многие. Ради зачета студенты надевали на занятия ободки с кошачьими ушами, рисовали себе кошачьи усы и даже приносили на занятия настоящих кошек.

Между тем, как сообщает издание «Говорит Москва», в университете начались проверки этого случая.